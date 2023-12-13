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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров назвал дату окончания СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт на Украине закончится летом 2024 года, спрогнозировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — сказал чеченский лидер во время прямого эфира в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. По его словам, если бы такой задачи не стояло, то Россия давно бы захватила Киев.

Ранее глава Чечни посчитал бессмысленными переговоры о мирном урегулировании на Украине. По его словам, Россия побеждает «по всем фронтам», поэтому ей нужно «довести начатое до конца».

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Оборона #Конфликты #Россия
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