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Долгая дорога на работу оказалась опасна для психики

Источник:
Naked Science
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Южнокорейские ученые выявили связь между длительностью поездок на работу и обратно с появлением симптомов депрессии.

«Имея меньше свободного времени (из-за долгой дороги на работу и обратно.), люди успевают снимать стресс и физическую усталость с помощью сна, хобби и других занятий», — приводит Naked Science отчет ученых.

По мнению исследователей, меньше времени у тех, кто ежедневно подолгу находится в транспорте, остается также на поддержание здорового образа жизни, в том числе на физические упражнения, что тоже может способствовать депрессии.

Причем исследование показало, что среди мужчин наиболее склонны к депрессии из-за долгой дороги неженатые, бездетные и работающие более 52 часов в неделю. 

У женщин длительность поездок плохо отражается на работницах с низкими доходами, посменным графиком работы и наличием двух или более детей.

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Жизнь #Здоровье #Психо
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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))

mosquito__2010

Потому что Украина это разумная страна и находится в энергосберегающем режиме.