Долгая дорога на работу оказалась опасна для психики

Южнокорейские ученые выявили связь между длительностью поездок на работу и обратно с появлением симптомов депрессии.

«Имея меньше свободного времени (из-за долгой дороги на работу и обратно.), люди успевают снимать стресс и физическую усталость с помощью сна, хобби и других занятий», — приводит Naked Science отчет ученых.

По мнению исследователей, меньше времени у тех, кто ежедневно подолгу находится в транспорте, остается также на поддержание здорового образа жизни, в том числе на физические упражнения, что тоже может способствовать депрессии.

Причем исследование показало, что среди мужчин наиболее склонны к депрессии из-за долгой дороги неженатые, бездетные и работающие более 52 часов в неделю.

У женщин длительность поездок плохо отражается на работницах с низкими доходами, посменным графиком работы и наличием двух или более детей.