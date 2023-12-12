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Новосибирская область побила рекорд энергопотребления

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирская область 11 декабря побила рекорд потребления электроэнергии с 1990 года на фоне аномальных морозов, сообщило министерство ЖКХ региона.

Исторический максимум потребления электроэнергии достиг 3044 МВт при среднесуточной температуре воздуха минус 28,8 градуса Цельсия.

Новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 28,3 градуса Цельсия.

Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления.

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Экономика #Недра и ТЭК #Новосибирск
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