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Бизнесмену Анатолию Быкову вынесли третий приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский бизнесмен Анатолий Быков в зале суда
Фото: © прокуратура Красноярского края

Бизнесмен Анатолий Быков приговорен к 12 годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщила прокуратура Красноярского края.

Это третий приговор, вынесенный предпринимателю. По совокупности он получил 20 лет заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 1998 году Быков «из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире» поручил подчиненным убить Филиппова. Трое несколько дней выслеживали жертву и застрелили его из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. В мае 2023 года за подстрекательства к убийству суд приговорил его 11 годам лишения свободы.

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ЧП #Громкое дело #Криминал #Красноярск
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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.