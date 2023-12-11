Бизнесмену Анатолию Быкову вынесли третий приговор

Бизнесмен Анатолий Быков приговорен к 12 годам лишения свободы за организацию и подстрекательство к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщила прокуратура Красноярского края.

Это третий приговор, вынесенный предпринимателю. По совокупности он получил 20 лет заключения в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 1998 году Быков «из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире» поручил подчиненным убить Филиппова. Трое несколько дней выслеживали жертву и застрелили его из газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. В мае 2023 года за подстрекательства к убийству суд приговорил его 11 годам лишения свободы.