Пробки в Новосибирске достигли 11 баллов

Обильный снегопад в Новосибирске 6 декабря парализовал автомобильное движение — сервис 2ГИС оценил вечерние пробки в городе в максимальные 11 баллов.

Согласно данным картографического сервиса, сильные пробки наблюдаются на Октябрьском и Димитровском мостах по направлению из центра в сторону левобережья. Проезд также затрудняют несколько мелких ДТП.

На правом берегу серьезные затруднения испытывают водители на улицах Фабричной, Большевистской, Кирова Военной, Нарымской, Восходе, Красном проспекте.

11-бальные пробки в Новосибирске Фото: © скриншот сервиса 2ГИС

На левом берегу движение парализовано на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Станционной, Хилокской, Советском шоссе.

Согласно прогнозу синоптиков, прекращение осадков по Новосибирской области полностью ожидается только утром 8 декабря.