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Пробки в Новосибирске достигли 11 баллов

Источник:
Sibnet.ru
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Обильный снегопад в Новосибирске 6 декабря парализовал автомобильное движение — сервис 2ГИС оценил вечерние пробки в городе в максимальные 11 баллов.

Согласно данным картографического сервиса, сильные пробки наблюдаются на Октябрьском и Димитровском мостах по направлению из центра в сторону левобережья. Проезд также затрудняют несколько мелких ДТП.

На правом берегу серьезные затруднения испытывают водители на улицах Фабричной, Большевистской, Кирова Военной, Нарымской, Восходе, Красном проспекте.

11-бальные пробки в Новосибирске
11-бальные пробки в Новосибирске
Фото: © скриншот сервиса 2ГИС

На левом берегу движение парализовано на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Станционной, Хилокской, Советском шоссе.

Согласно прогнозу синоптиков, прекращение осадков по Новосибирской области полностью ожидается только утром 8 декабря.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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