Пробки в Новосибирске достигли 11 баллов

Обильный снегопад в Новосибирске 6 декабря парализовал автомобильное движение — сервис 2ГИС оценил вечерние пробки в городе в максимальные 11 баллов.
Согласно данным картографического сервиса, сильные пробки наблюдаются на Октябрьском и Димитровском мостах по направлению из центра в сторону левобережья. Проезд также затрудняют несколько мелких ДТП.
На правом берегу серьезные затруднения испытывают водители на улицах Фабричной, Большевистской, Кирова Военной, Нарымской, Восходе, Красном проспекте.
На левом берегу движение парализовано на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Станционной, Хилокской, Советском шоссе.
Согласно прогнозу синоптиков, прекращение осадков по Новосибирской области полностью ожидается только утром 8 декабря.