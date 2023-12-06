Производство бронетанкового вооружения выросло в России втрое

Производство бронетанкового вооружения в России в 2023 году выросло в трое, беспилотников — вдвое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам — в два, а по автомобилям — почти втрое», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, решены вопросы обеспечения личного состава Вооруженных сил России полевой формой и военной экипировкой, а также в три раза вырос объем производства предметов бронезащиты.

Мишустин отметил, что на развитие производства брошены большие ресурсы. «Это позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тысяч сотрудников», — сказал он.