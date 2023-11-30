Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене

Многие российские артисты отказываются от участия в сборных концертах, когда узнают, что там будет выступать Shaman (Ярослав Дронов), рассказал владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

«К сожалению для него (Дронова), очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт, — цитирует Киселева News.ru.

Владелец «Русской медиагруппы», куда входят RU.TV, «Русское радио» и другие музыкальные каналы и радиостанции, отметил, что Shaman — сомнительный патриот, поскольку он получает за выступления большие деньги, но никак не помогает российской армии.