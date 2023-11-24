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Россиянам стало стыдно за Аллу Пугачеву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Певец Shaman возглавил рейтинг музыкантов, вызывающих чувство гордости у россиян, а певица Алла Пугачева стала лидером антирейтинга. Такие данные опубликовал ВЦИОМ после опроса россиян о ценностных ориентирах в музыке.

В список артистов, которыми жители России гордятся, вошел Ярослав Дронов (Shaman), его назвали около четверти наших соотечественников (22%). Второе место у Олега Газманова (13%), третье занимает Юрий Шевчук (группа «ДДТ»).

Еще 6% назвали лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, 5% — певицу Юлию Чичерину.

В антирейтинге музыкантов, которые вызывают чувство стыда, первое место россияне отвели Алле Пугачевой — 25%.

В тройку антирейтинга также вошли также Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) — 18% и Филипп Киркоров (13%).

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