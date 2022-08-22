Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) 23 февраля выпустил песню «Встанем», а на следующее утро проснулся знаменитым. Затем был клип «Я русский». Сегодня музыкант — главный патриотический артист России.

Слава к Shaman'у пришла молниеносно. Песню «Встанем» он выложил в Сеть накануне начала военной спецоперации на Украине, трек попал в тренды соцсетей и стал народным хитом.

Успех исполнитель закрепил клипом на песню «Я русский», где спел, что он «русский всему миру назло». Видео произвело в Сети эффект разорвавшейся бомбы. С 22 июля на протяжении двух недель клип занимал первое место в российских трендах и чартах YouTube, на момент публикации его посмотрели более 10 миллионов раз.

Два популярных шоу

30-летний Shaman родом из Тульской области. Впервые он вышел на сцену в четыре года. С тех пор активно занимался музыкой, выступая на областных, всероссийских и международных конкурсах.

У Дронова три музыкальных образования, включая РАМ имени Гнесиных, и многолетний опыт сценической деятельности.

В 2013 году Shaman принял участие в музыкальном проекте «Фактор А» на канале «Россия 1». Алла Пугачева, возглавлявшая жюри, высоко оценила тогда выступление Дронова.

«Олицетворение нового поколения звезд», — сказала тогда Примадонна про исполнителя. Shaman, выступающий еще под своим именем, занял в проекте третье место и получил от Пугачевой специальный приз — «Золотую звезду Аллы».

В 2014 году Дронов пришел в третий сезон «Голоса» на Первом канале. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Знаешь» украинца Rozhden.

К Дронову на первых секундах выступления развернулись Дима Билан и Пелагея. Артист выбрал команду Пелагеи и в итоге дошел до финала, заняв второе место.

Популярность

Дронов не стал суперзвездой и восемь лет исполнял в основном каверы. Летом 2020 года артист взял псевдоним Shaman и выпустил почти два десятка синглов.

Популярными можно считать песню «Улетай», поскольку она распространилась в TikTok, и, конечно, патриотические композиции «Встанем» и «Я русский», благодаря которым Shaman стал лидером в России по запросам в поисковых системах.

Сейчас в продвижении Дронову помогает продюсер Виктор Дробыш. Он занимается дистрибуцией его песен. Но при этом Shaman по-прежнему самостоятельно пишет музыку и тексты и продюсирует свое творчество.