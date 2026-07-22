Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России

Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство, сообщила журналистам ее дочь, певица Найке Ривелли.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала Ривелли в комментарии РИА Новости.

По словам дочери итальянской актрисы, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей».

Ривелли уточнила, что вместе с матерью часто посещает Россию по работе и для встречи с родными и друзьями. Актриса планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Орнелла Мути имеет русские корни по материнской линии. Ее дедушка и бабушка родились и долгое время жили в Санкт-Петербурге. Россию они покинули после революционных событий 1917 года.