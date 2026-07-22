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Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России

Источник:
РИА Новости
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Орнелла Мути
Орнелла Мути
Фото: Rita Molnar / CC BY-SA 2.5

Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство, сообщила журналистам ее дочь, певица Найке Ривелли.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала Ривелли в комментарии РИА Новости.

По словам дочери итальянской актрисы, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей».

Ривелли уточнила, что вместе с матерью часто посещает Россию по работе и для встречи с родными и друзьями. Актриса планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Орнелла Мути имеет русские корни по материнской линии. Ее дедушка и бабушка родились и долгое время жили в Санкт-Петербурге. Россию они покинули после революционных событий 1917 года.

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