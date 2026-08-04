НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Дима Билан отреагировал на критику «слепых зон» на шоу

Источник:
Sibnet.ru
315 1
Дима Билан
Фото: © телеграм-канал «Билан - live»

Российский певец Дима Билан отреагировал на критику концерта, после которого зрители пожаловались, что не увидели шоу из-за огромной конструкции.

Шоу Билана прошло 31 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Поклонники в соцсетях пожаловались, что купили билет в танцевальную зону, а там обзор был ограничен из-за платформы высотой в несколько метров, на которой выступал артист, и они не видели исполнителя. Некоторые даже ушли с концерта.

Билан в телеграм-канале подчеркнул, что его концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.

«Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно», — отметил певец.

Он поблагодарил поклонников и признался, что вложил в выступление все свои силы. «Если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю за это не меньше вас», — добавил исполнитель.

Еще по теме
Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом с аншлагом в «Лужниках»
Песня иноагента Монеточки попала в фильм «Человек-паук: Новый день»
The Rolling Stones выпустили 25-й альбом — Foreign Tongues
Обнародована неизвестная песня Виктора Цоя
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Зеленский предложил России три варианта перемирия
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
32
Профессор из США предупредил Киев о надвигающейся катастрофе
24
Россия ударила по украинской логистике и наемникам
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Трамп призвал Зеленского остановить боевые действия
16
Подсчитаны реальные потери ВСУ