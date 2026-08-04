Дима Билан отреагировал на критику «слепых зон» на шоу

Российский певец Дима Билан отреагировал на критику концерта, после которого зрители пожаловались, что не увидели шоу из-за огромной конструкции.

Шоу Билана прошло 31 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Поклонники в соцсетях пожаловались, что купили билет в танцевальную зону, а там обзор был ограничен из-за платформы высотой в несколько метров, на которой выступал артист, и они не видели исполнителя. Некоторые даже ушли с концерта.

Билан в телеграм-канале подчеркнул, что его концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.

«Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно», — отметил певец.

Он поблагодарил поклонников и признался, что вложил в выступление все свои силы. «Если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю за это не меньше вас», — добавил исполнитель.