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Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом с аншлагом в «Лужниках»

Источник:
Sibnet.ru
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Ваня Дмитриенко
Фото: © телеграм-канал Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским исполнителем, собравшим «Лужники» на сольный концерт.

Выступление Дмитриенко в «Лужниках» состоялся 2 августа. Артист перед началом опубликовал пост с афишей концерта с отметкой Sold out, где поблагодарил всех зрителей.

Достижение певца внесли в Книгу рекордов России. «20 лет, 9 месяцев и 8 дней, рекордсмен —Ваня Дмитриенко», — объявил на концерте главный редактор сборника Станислав Коненко.

Дмитриенко широкую известность получил в 2021 году после выхода песни «Венера — Юпитер». Среди известных треков — «Дыши», «Цветаева», «Лего», «Шелк», «Силуэт». Последний он исполняет со своей девушкой — 17-летней актрисой Аней Пересильд, дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

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Культгид #Музыка #Светская хроника #Шоу-бизнес
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