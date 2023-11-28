Переводы через СБП стали доступны в пять стран

Банк России запустил переводы через Систему быстрых платежей в пять стран, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Так, совершить международный перевод с помощью СБП можно из «Альфа-банка» и ВТБ, пишут «Известия». При этом в приложении «Альфа-банка» указаны только четыре страны, куда можно перевести деньги через СБП: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Перевод дойдет мгновенно, комиссия за него составит 0,5% от суммы, а отправлять можно до 1 миллиона рублей в сутки. При этом обратные переводы из-за границы в Россию через СБП пока доступны из одной страны, Бакина не стала ее называть.

Трансграничные переводы могут быть востребованы не только трудовыми мигрантами, которые долгое время были главными пользователями этой услуги, но и релокантами. Кроме этого, россияне, оформившие платежные карты за границей, могут с помощью СБП их пополнять.

В ближайшее время такой функционал собираются реализовать и другие банки. Например, «Россельхозбанк» планирует запустить сервис переводов за границу по СБП в этом году. В «Почта Банке» сервис собираются ввести в первом квартале 2024 года.