НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Переводы через СБП стали доступны в пять стран

Источник:
«Известия»
414 1

Банк России запустил переводы через Систему быстрых платежей в пять стран, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Так, совершить международный перевод с помощью СБП можно из «Альфа-банка» и ВТБ, пишут «Известия». При этом в приложении «Альфа-банка» указаны только четыре страны, куда можно перевести деньги через СБП: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Перевод дойдет мгновенно, комиссия за него составит 0,5% от суммы, а отправлять можно до 1 миллиона рублей в сутки. При этом обратные переводы из-за границы в Россию через СБП пока доступны из одной страны, Бакина не стала ее называть.

Трансграничные переводы могут быть востребованы не только трудовыми мигрантами, которые долгое время были главными пользователями этой услуги, но и релокантами. Кроме этого, россияне, оформившие платежные карты за границей, могут с помощью СБП их пополнять.

В ближайшее время такой функционал собираются реализовать и другие банки. Например, «Россельхозбанк» планирует запустить сервис переводов за границу по СБП в этом году. В «Почта Банке» сервис собираются ввести в первом квартале 2024 года.

Еще по теме
Родителям школьников предложили ежегодные выплаты
Красноярцы быстрее других сибиряков накопят миллион рублей
Зарплаты госслужащих заморозят на год
Бюджет России на три года: основные параметры
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Россия «свела с ума» западные ракеты
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин объявил битву за освобождение всего мира
Власти Украины задумали переименовать города в Крыму
Рябков предрек США «вьетнамский исход» на Украине
Переводы через СБП стали доступны в пять стран
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет