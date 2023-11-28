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Бобровая Луна взошла над Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Бобровая Луна взошла над Новосибирском. Это не что иное как полнолуние, но с необычным названием.

Бобровая луна
Фото: © Sibnet.ru

Бобровое полнолуние наступило 27 ноября в 12.16 мск и завтра пойдет на убыль. Так назвали явление индейцы Северной Америки, они подмечали особенности определенного месяца и отражали их в полнолуниях.

Бобры в ноябре активно готовятся к зиме: строят плотины и запасают еду. Также в этот месяц охотники традиционно ставят капканы на бобра, чтобы добыть мех.

Бобровую Луну еще называют Морозной, Белой, Снежной или Скорбящей.

Секреты жизни бобров

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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