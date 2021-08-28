Природные строители: секреты жизни бобров

Внезапно на реке или запруде может образоваться плотина, а над водной поверхностью возвышаются горы из веток. Это потрудились бобры. Зачем полуводные грызуны создают подобные сооружения и почему каждый бобер с рождения знает, как строить?

Надежное убежище бобр может построить сам, главное — наличие на территории обитания водоема со стоячей водой или медленным течением. И его соседство с лиственными деревьями, чтобы грызун мог прокормиться — корой и ветками ивы, осины, тальника, березы, черемухи.

Зачем бобру плотина?

Увидеть бобра в дикой природе — большая удача, они очень скрытные. Зато всегда видны следы его жизнедеятельности: обгрызенные стволы деревьев и вершина строительного мастерства — плотина.

Ее возводят, чтобы поднять уровень воды в водоеме. Это позволяет бобрам обезопасить свое жилище, так как вход в нору устроен под водой. Также высокий уровень воды препятствует промерзанию водоема.

Самая крупная из когда-либо обнаруженных бобровых плотин составила около семисот метров в высоту.

Вызывает удивление, как слаженно и четко бобры строят свои сооружения. А потом тщательно следят за плотинами, чинят их и делают отверстия для слива лишней воды, если это необходимо.

«Они приносят камни, стволы деревьев (предварительно сваливая их) и ветки, укрепляют строение глиной и илом, очень грамотно все делают», — рассказывает ведущий научный сотрудник национального парка «Красноярские Столбы» Владимир Кожечкин.

Удивительно и то, что взрослым особям не требуется обучать маленьких бобрят строительному «ремеслу». Эти навыки заложены генетически, и каждый подросший бобер вполне уверенно берется за дело.

Ученые установили, что бобры начали строить плотины примерно 7–8 миллионов лет назад, скорее всего, из-за изменения климата. Древние предки современных бобров не селились у водоемов, питались ветками деревьев, но ничего не строили. Постепенно с похолоданием они нашли вариант удобного существования в воде и строительства плотин и хаток.

Хатка или нора на зиму

Бобры не ложатся в спячку. С первыми заморозками они увеличивают активность в заготовке запаса корма, что способствует их выживанию.

«Если протока, а берег низкий, бобры делают хатку. Если же берег крутой и можно подрыть, то делается нора. Все зависит от рельефа. Бобры подныривают и оказываются в сухом и безопасном убежище, где они подолгу проводят время, поедая кору и ветки», — говорит Кожечкин.

Хатка — конусообразная куча хвороста высотой 1-3 метра и диаметром до 10 метров. Бобр возводит ее из веток, скрепляет илом и землей, внутри также обмазывает илом и глиной, чтобы стены были прочными и держали температуру даже зимой. Обмазывает стены бобр лапками. Хатка всегда находится выше уровня воды, внутри сухо. А воздух в нее попадает через отверстие в «потолке».

Недалеко от норы или хатки под водой на зиму обустраиваются так называемые кормовые столики — бобры с осени замачивают ветки деревьев, а зимой их едят. Объем запасов может доходить до 60-70 кубометров на семью. Высокий уровень воды, который обеспечивает плотина, позволяет утопить ветки так, чтобы они не вмерзли в лед.

Именно такой жизненный уклад позволяет бобрам существовать довольно безопасно. «По материалам фоторегистраторов, осенью прошлого года, когда бобры активно заготавливали корма, их плотиной заинтересовались бродячие собаки. Они две ночи караулили бобров, но не смогли достать. Животные укрылись в своем убежище», — привел пример собеседник.

И все же если волк, росомаха не способны добыть бобра в водоеме, то медведь может легко сверху разломать хатку и вытащить молодых бобрят. Но такое случается нечасто, зависит от кормовой базы медведей в конкретном сезоне.

Живут бобры семьями, а когда молодняк подрастает, его изгоняют на новые места, и какое-то время молодые бобры могут жить поодиночке.

Грызть деревья и ветки бобрам позволяют крепкие передние резцы. По словам ученого, они растут у бобра всю жизнь, и ему необходимо их постоянно стачивать, иначе у зверя начнутся проблемы.

Хвост-сигнализация и волшебная струя

Выживать бобру помогают не только зубы, но и хвост. Плоский, как лопатка, он выполняет роль руля во время плавания. А также позволяет предупреждать об опасности — бобр бьет хвостом по воде, сигнализируя об угрозе другим животным. При этом у каждого бобра на хвосте особенный рисунок, как отпечаток пальца.

Бобры метят территорию секретом прианальных желез. Его называют бобровая струя — с древности люди использовали ее в лечебных целях и в парфюмерии. Но официальная медицина признала ее пользу только в виде адаптогена — вещества, повышающего сопротивляемость организма инфекциям.

Ради добычи бобровой струи, меха и мяса, люди охотились на этих полуводных грызунов, и популяции бобров в некоторых регионах даже сокращались. Сейчас же, по словам ученого, мех бобра перестал цениться, а бобровую струю научились добывать без убийства животного, что позволило грызунам заметно увеличить численность.

Иногда это приводит к тому, что животные начинают вредить человеку: сгрызают столбы электропередач, а из-за плотин на запрудах происходит затопление больших площадей, перекрываются пути нереста некоторых рыб.