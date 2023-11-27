Мегашторм на юге России. ВИДЕО

Мощнейший ураган обрушился на черноморское побережье России вечером в воскресенье — пока стихия затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край. Погиб один человек и более 500 морских животных.

Скорость ветра в Крыму достигала 144 километров в час, за сутки местами выпало до 33 метров осадков, написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Высота волн в Краснодарском крае достигала семи метров.

По предварительным данным, один человек погиб в районе Судака. «Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в прямом эфире телеканала «Россия-24».

В Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, по данным Минздрава полуострова, двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Пять человек пострадали в Краснодарском крае — они получили травмы при падении деревьев и металлических конструкций.

Свыше 500 морских животных погибли в Севастопольском морском аквариуме-музее, где затопило один из залов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В микрорайоне Лоо в Сочи из-за мощного шторма рухнул жилой дом, никто не пострадал.

Около 50 пассажирских поездов задерживаются из-за последствия шторма на Черноморском побережье.

В Витязево под Анапой в 440 метрах от берега сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, розлива нефтепродуктов не выявлено.