Мощнейший шторм выбросил сухогруз на мель под Анапой

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза из-за мощного шторма сел на мель в районе поселка Витязево под Анапой, сообщил Росморречфлот.

«Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23.00 мск 26.11.23, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в 01.00 мск 27.11.23», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Судно находится в 440 метрах от берега. На борту — 21 член экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта. Разрабатывается план аварийно-спасательной операции.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, у сухогруза выявлены проблемы с двигателем. «Разлива нефтепродуктов нет. Его сухогруз снимут с мели после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Сухогруз Blue Shark построен в 1997 году, общая длина — 167 метров, ширина — 26 метров.

Ураган накрыл Краснодарский край и Крым вечером в воскресенье. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Стихия оставила в Крыму без света более 40 тысяч человек, повалила деревья и сорвала крыши. Известно о семи пострадавших, один человек, вероятно, пропал без вести.