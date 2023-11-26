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«ВИС» заверила, что у четвертого моста в Новосибирске нет изъянов

Источник:
Sibnet.ru
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Выявленные Ростехнадзором нарушения при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске, не влияют на его конструкцию, заявила пресс-служба группы «ВИС», возводящей объект.

«Речь идет о плановой проверке, которые проводятся на регулярной основе. Никаких нарушений, влияющих на конструктив моста, не выявлено. Все обозначенные нарушения касаются необходимости внесения примененных при строительстве решений в проектную документацию», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «ВИС». 

Там уточнили, что все решения согласованы проектировщиками в рабочей документации. Указанные в сообщении Ростехнадзора нарушения относятся к оформлению документов и устраняются в рабочем порядке. Работы по результатам проверки не останавливались, отметили в пресс-службе.

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Ранее в сибирском управлении Ростехнадзора сообщили, что при строительстве моста выявили нарушения требований законодательства. На контроле ведомства находится устранение 17 нарушений.

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, а завершить работы — в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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