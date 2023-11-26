Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки

Российские войска взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, выбив оттуда подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал военкор в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины находились там с 2014 года. Украинская сторона подтверждает данную информацию, и назвал это серьезным ударом для Киева, добавил Котенок.

Он отметил, что промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся как неприступный.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С территории города украинские войска обстреливают Донецк. В октябре российские силы начали операцию по окружению укрепрайона.