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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, выбив оттуда подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал военкор в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины находились там с 2014 года. Украинская сторона подтверждает данную информацию, и назвал это серьезным ударом для Киева, добавил Котенок.

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Он отметил, что промзона — важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся как неприступный.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С территории города украинские войска обстреливают Донецк. В октябре российские силы начали операцию по окружению укрепрайона. 

Тема: Военная операция на Украине
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anubis77

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