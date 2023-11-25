Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост, заявление прозвучало в фильме «Крымский мост на бис», который вышел на YouTube телеканала «1+1».

Малюк напомнил, что на мосту произошли два взрыва — в октябре прошлого года и в июле текущего. По его словам, украинские спецслужбы при атаке на мост использовали морские беспилотники Sea Baby с дистанционным управлением.

«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту», — пригрозил глава СБУ. По словам украинца, сооружение будет «уничтожено в любом случае».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.