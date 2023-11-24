НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Кирилл Фастовский ответил за плохую игру «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
113 1
Фото: © телеграм-канал «Сибирь»
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский рассказал, почему у команды не задалась игра в сезоне КХЛ 2023/24.

«Сибирь» к 24 ноября отыграла ровно половину матчей регулярки. Результат у команды пока шаткий — восьмая строчка в турнирной таблице с 35 очками. В это же время у лидера Восточной конференции «Металлурга» 50 очков, а на пятки наступают «Нефтехимик» и «Амур» с 34 и 32 очками соответственно.

Фастовский в прямом эфире на YouTube-канале HC Sibir сказал, что игра команды его не устраивает. Он объяснил, что у сложившейся ситуации есть очевидные причины: затянувшаяся перестройка команды.

«Предполагал, что будет проще. На практике очевидно, что это вдумчивый, тяжелый и скрупулезный процесс, в котором каждая мелочь важна, и мы пытаемся совместными усилиями эти мелочи как-то преодолевать», — сказал Фастовский.

Почему «Сибирь» проигрывает

Задачами «Сибири» в текущем сезоне была перестройка на атакующий хоккей и попадание в плей-офф.

По словам Фастовского, руководство старалось максимально сохранить состав команды с прошлого сезона. И именно этим игрокам сложно перестроиться с обороняющего на атакующий хоккей.

Еще одна причина, по которой «Сибирь» много проигрывает, неожиданные травмы. В начале сезона выбыл ключевой защитник Тревор Мерфи, затем травмировался нападающий Никита Коротков. Возникают проблемы со здоровьем и у других игроков.

«На это невозможно было рассчитывать. Из-за этого ломается игра. У нас нет ресурсов заменить основных игроков», — сказал Фастовский.

Еще по теме
Появились слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске
«Сибирь-Арена» примет первый международный турнир по хоккею
Женщину спасли из провалившегося под лед авто в Новосибирске. ВИДЕО
Очередная партия Су-34 отправилась на СВО
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
Фильм дня: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
22.11.2023 10:44
info.sibnet.ru
Единственная «Мисс Вселенная» из России. СПРАВКА
18.11.2023 08:39
info.sibnet.ru
Самые обсуждаемые: главные русские сериалы осени 2023
17.11.2023 23:54
info.sibnet.ru
Фильм дня: «Дыхание» про борьбу с COVID-19
17.11.2023 18:58
Самое популярное
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Черная пятница на маркетплейсах: график распродаж в 2023 году
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
32
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет
25
Новый президент Аргентины заменит нацвалюту долларом США