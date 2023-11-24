Кирилл Фастовский ответил за плохую игру «Сибири»

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский рассказал, почему у команды не задалась игра в сезоне КХЛ 2023/24.
«Сибирь» к 24 ноября отыграла ровно половину матчей
регулярки. Результат у команды пока шаткий — восьмая строчка в турнирной
таблице с 35 очками. В это же время у лидера Восточной конференции «Металлурга» 50 очков, а
на пятки наступают «Нефтехимик» и «Амур» с 34 и 32 очками соответственно.
Фастовский в прямом эфире на YouTube-канале HC Sibir сказал, что игра
команды его не устраивает. Он объяснил, что у сложившейся ситуации есть
очевидные причины: затянувшаяся перестройка команды.
«Предполагал, что будет проще. На практике очевидно, что это
вдумчивый, тяжелый и скрупулезный процесс, в котором каждая мелочь важна, и мы
пытаемся совместными усилиями эти мелочи как-то преодолевать», — сказал
Фастовский.
Почему «Сибирь» проигрывает
Задачами «Сибири» в текущем сезоне была перестройка на
атакующий хоккей и попадание в плей-офф.
По словам Фастовского, руководство старалось максимально
сохранить состав команды с прошлого сезона. И именно этим игрокам сложно
перестроиться с обороняющего на атакующий хоккей.
Еще одна причина, по которой «Сибирь» много проигрывает,
неожиданные травмы. В начале сезона выбыл ключевой защитник Тревор Мерфи, затем
травмировался нападающий Никита Коротков. Возникают проблемы со здоровьем и у
других игроков.
«На это невозможно было рассчитывать. Из-за этого ломается игра. У нас нет ресурсов заменить основных игроков», — сказал Фастовский.