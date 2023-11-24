Кирилл Фастовский ответил за плохую игру «Сибири»

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский рассказал, почему у команды не задалась игра в сезоне КХЛ 2023/24.

«Сибирь» к 24 ноября отыграла ровно половину матчей регулярки. Результат у команды пока шаткий — восьмая строчка в турнирной таблице с 35 очками. В это же время у лидера Восточной конференции «Металлурга» 50 очков, а на пятки наступают «Нефтехимик» и «Амур» с 34 и 32 очками соответственно.

Фастовский в прямом эфире на YouTube-канале HC Sibir сказал, что игра команды его не устраивает. Он объяснил, что у сложившейся ситуации есть очевидные причины: затянувшаяся перестройка команды.

«Предполагал, что будет проще. На практике очевидно, что это вдумчивый, тяжелый и скрупулезный процесс, в котором каждая мелочь важна, и мы пытаемся совместными усилиями эти мелочи как-то преодолевать», — сказал Фастовский.

Почему «Сибирь» проигрывает

Задачами «Сибири» в текущем сезоне была перестройка на атакующий хоккей и попадание в плей-офф.

По словам Фастовского, руководство старалось максимально сохранить состав команды с прошлого сезона. И именно этим игрокам сложно перестроиться с обороняющего на атакующий хоккей.

Еще одна причина, по которой «Сибирь» много проигрывает, неожиданные травмы. В начале сезона выбыл ключевой защитник Тревор Мерфи, затем травмировался нападающий Никита Коротков. Возникают проблемы со здоровьем и у других игроков.

«На это невозможно было рассчитывать. Из-за этого ломается игра. У нас нет ресурсов заменить основных игроков», — сказал Фастовский.