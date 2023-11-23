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Кремль отверг влияние западных поставок оружия на ход спецоперации

Источник:
Sibnet.ru
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Продолжение западных поставок оружия Украине не повлияет на ход российской спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не сможет изменить ход событий на поле боя, это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех целей, которые стоят», — цитируют Пескова «Известия».

Ранее Германия согласовала решение о двукратном увеличении объемов помощи Украине в 2024 году до 8 миллиардов евро. Кроме этого, Киев получит новое вооружение — в частности, четыре зенитно-ракетных комплекса Iris T-SLM.

По данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине США выделили Киеву 44,2 миллиарда долларов. 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в украинскую столицу, где пообещал президенту Зеленскому продолжать поддержку.

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Политика #Россия #Мир #Оружие
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