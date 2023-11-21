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Электронике придумали утилизационный сбор

Источник:
«Парламентская газета»
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Утилизационный сбор для импортной электроники планируется ввести в России, под новую пошлину попадут смартфоны, ноутбуки, планшеты, видеокамеры, печатные платы. Инициативу уже поддержали в Минпромторге.

Планируется, что утилизационный сбор на электронику будет работать по той же системе, что и на импортные автомобили, он будет обеспечивать вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств.

Пошлины предлагается ввести для продукции по пяти кодам Общероссийского классификатора продукции: «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов уточнил, что утилизационный сбор точно будет введен, сейчас законодатели и участники рынка определяют точные сроки. Предварительно пошлину введут уже в 2024 году.

Внедрять новый сбор планируется по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Однако для отечественной электроники пошлина будет существенно ниже.

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Хайтек #Компьютеры #Гаджеты #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

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GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.