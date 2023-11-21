Электронике придумали утилизационный сбор

Утилизационный сбор для импортной электроники планируется ввести в России, под новую пошлину попадут смартфоны, ноутбуки, планшеты, видеокамеры, печатные платы. Инициативу уже поддержали в Минпромторге.

Планируется, что утилизационный сбор на электронику будет работать по той же системе, что и на импортные автомобили, он будет обеспечивать вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств.

Пошлины предлагается ввести для продукции по пяти кодам Общероссийского классификатора продукции: «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов уточнил, что утилизационный сбор точно будет введен, сейчас законодатели и участники рынка определяют точные сроки. Предварительно пошлину введут уже в 2024 году.

Внедрять новый сбор планируется по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Однако для отечественной электроники пошлина будет существенно ниже.