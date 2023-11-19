Работа может стать убийцей удовольствий. Психологи дали совет, как совместить напряженный трудовой график с активной сексуальной жизнью.

Для многих работа — на первом месте. А ведь секс — прекрасный способ избавиться от стресса. Он благотворно влияет на иммунную систему и настроение и не только, выяснила группа исследователей из Университета Вашингтона и Университета штата Орегон.

Ученые доказали, что люди более мотивированы на работу, если накануне у них был секс. Кроме того, считается, что половой акт повышает работоспособность, приводит Bild мнение ученых.

Психологи посоветовали установить четкие временные рамки, когда рабочие вопросы попадают под запрет. Моменты, проведенные с партнером, должны быть осознанно приятными.

Секс может быть запланированным. Его ожидание скрасит рабочий день. Сексологи даже рекомендуют назначать секс-свидания по расписанию.

Если стресс и вынужденная переработка на какое-то время неизбежны, пары могут поддержать свое сексуальное настроение с помощью обмена эротическими сообщениями, посоветовали эксперты.