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Эксперты дали совет, как совместить секс с напряженной работой

Источник:
Sibnet.ru
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Интимные отношения
Фото: © pxhere.com

Работа может стать убийцей удовольствий. Психологи дали совет, как совместить напряженный трудовой график с активной сексуальной жизнью.

Для многих работа — на первом месте. А ведь секс — прекрасный способ избавиться от стресса. Он благотворно влияет на иммунную систему и настроение и не только, выяснила группа исследователей из Университета Вашингтона и Университета штата Орегон.

Ученые доказали, что люди более мотивированы на работу, если накануне у них был секс. Кроме того, считается, что половой акт повышает работоспособность, приводит Bild мнение ученых.

Психологи посоветовали установить четкие временные рамки, когда рабочие вопросы попадают под запрет. Моменты, проведенные с партнером, должны быть осознанно приятными. 

Секс может быть запланированным. Его ожидание скрасит рабочий день. Сексологи даже рекомендуют назначать секс-свидания по расписанию. 

Если стресс и вынужденная переработка на какое-то время неизбежны, пары могут поддержать свое сексуальное настроение с помощью обмена эротическими сообщениями, посоветовали эксперты. 

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