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Село в Дагестане переименовали в честь Нурмагомедова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Время спорта / CC BY 3.0

Село Кироваул в Кизилюртовском районе переименовали в Манапкалу, в честь отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Инициативу администрации села по переименованию Кироваул летом поддержали в парламенте Дагестана, 9 ноября соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России, был старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо, подготовил 18 чемпионов мира в этой дисциплине, среди которых его сын и Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в легком весе.

Нурмагомедов умер в июле 2020 года на 58-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.

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