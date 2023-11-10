Село в Дагестане переименовали в честь Нурмагомедова

Село Кироваул в Кизилюртовском районе переименовали в Манапкалу, в честь отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Инициативу администрации села по переименованию Кироваул летом поддержали в парламенте Дагестана, 9 ноября соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России, был старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо, подготовил 18 чемпионов мира в этой дисциплине, среди которых его сын и Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в легком весе.

Нурмагомедов умер в июле 2020 года на 58-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.