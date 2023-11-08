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Нейрохирурги Центра Мешалкина избавили пациента от боли в лице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина

Нейрохирурги Центра Мешалкина избавили пациента с рассеянным склерозом от невыносимой боли в лице. сообщает пресс-служба организации.

Микрохирургическую операцию по устранению проявлений аутоиммунного заболевания провели по новой методике с опорой на зарубежный опыт.

Пациент 48 лет из Красноярска обратился за нейрохирургической помощью в Центр Мешалкина с тяжелым болевым синдромом, вызванным рассеянным склерозом. При этом заболевании иммунная система человека работает против самой себя, разрушая оболочку нервных окончаний (можно сравнить с повреждением изоляционного слоя электропроводки).

Поэтому пациента мучила тройничная невралгия – простреливающая боль крайне высокой интенсивности на одной стороне лица. Острые приступы повторялись в течение четырех лет, все медикаментозные методы лечения оказались неэффективны.

«Методика, разработанная еще отцом нейрохирургии Уолтером Денди в начале ХХ века, заключается в том, что хирург пересекает часть нерва, ответственную за чувствительность. Вмешательство требует скрупулезности, очень важно уберечь от повреждения двигательную функцию тройничного нерва и избежать паралича жевательной мышцы», — рассказал врач-нейрохирург Роман Киселев.

Во время операции все задачи удалось решить полностью. Операция проводилась под общей анестезией и длилась около двух часов.

Хороший клинический эффект получен сразу – боль исчезла. Спустя месяц благодарный пациент отметил полный и стойкий регресс болевого синдрома, остается лишь небольшая зона онемения в области подбородка. Мужчина вернулся к нормальной жизни.

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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