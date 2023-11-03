Ученые впервые нашли голову у морской звезды

Американские биологи впервые установили, где находится голова у морских звезд — оказалось, что это существо без туловища и хвоста.

Строение тела морских звезд давно интриговало натуралистов, так как форма и манера животного передвигаться не позволяли определить, где у звезды передняя, а где задняя часть. Вместо двусторонней симметрии у взрослой морской звезды и родственных им иглокожих пятикратная ось симметрии без четкой головы и хвоста.

Биологи из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли проанализировали ДНК морских звезд. Генные сигнатуры, связанные с развитием головы, распределены по всему телу молодых звезд, сообщается в исследовании, опубликованном в журнал Nature.

При этом экспрессия генов, которые кодируют туловище и хвост, практически отсутствовала. А молекулярные сигнатуры, обычно связанные с самой передней частью головы, локализованы в середине каждой из конечностей морской звезды.

«Морскую звезду лучше всего можно описать как голову, ползущую по морскому дну», — отметил ведущий автор научной работы Лоран Формери.

В процессе эволюции предки морских звезд утратили не голову, а туловище и хвост, в результате чего они приобрели уникальную форму тела, манеру передвижения и необычную радиальную симметрию всего организма в целом.