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Ученые впервые нашли голову у морской звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Морская звезда
Фото: Paul Shaffner, Iringa, Tanzania / CC BY 2.0

Американские биологи впервые установили, где находится голова у морских звезд — оказалось, что это существо без туловища и хвоста.

Строение тела морских звезд давно интриговало натуралистов, так как форма и манера животного передвигаться не позволяли определить, где у звезды передняя, а где задняя часть. Вместо двусторонней симметрии у взрослой морской звезды и родственных им иглокожих пятикратная ось симметрии без четкой головы и хвоста.

Биологи из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли проанализировали ДНК морских звезд. Генные сигнатуры, связанные с развитием головы, распределены по всему телу молодых звезд, сообщается в исследовании, опубликованном в журнал Nature.

При этом экспрессия генов, которые кодируют туловище и хвост, практически отсутствовала. А молекулярные сигнатуры, обычно связанные с самой передней частью головы, локализованы в середине каждой из конечностей морской звезды.

«Морскую звезду лучше всего можно описать как голову, ползущую по морскому дну», — отметил ведущий автор научной работы Лоран Формери.

В процессе эволюции предки морских звезд утратили не голову, а туловище и хвост, в результате чего они приобрели уникальную форму тела, манеру передвижения и необычную радиальную симметрию всего организма в целом.

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