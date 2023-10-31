Мэрия Новосибирска перекроет улиц Ленина для подготовки к Новому году. Улица будет доступна для пешеходов с 17 ноября до 1 февраля 2024 года следующего, говорится в постановлении администрации города.

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала «Ъ-Сибирь», что работы по украшению начнутся со дня перекрытия. Улицу планируется украсить елками, разместить украшения поверх дороги, а также провести иллюминацию по всей территории.

В ноябре прошлого года прокуратура Новосибирской области вынесла представление мэру Анатолию Локтю об устранении нарушений законодательства в связи с перекрытием улицы Ленина с 6 ноября по 10 февраля.

Проверка установила, что проект организации дорожного движения на период перекрытия улицы не был разработан, дорожные знаки установлены не по ГОСТу, а информация о введении таких ограничений была опубликована с нарушением законодательства.