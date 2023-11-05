Запретные децибелы: каким будет новый закон о тишине

Перфоратор, рок-арии и топот по ночам — все это доставляет дискомфорт соседям в многоквартирных домах. Сейчас в регионах установлены свои нормативы по часам, когда можно и нельзя шуметь. Госдума намерена установить единый график тишины по всей стране — штрафы вырастут, а времени для ремонта станет меньше.

Все звуки имеют свою громкость, измеряемую в децибелах (дБ). Считается, что самые тихие звуки, которые способно уловить человеческое ухо, имеют громкость 10–15 дБ. Шум до 80 дБ человек переносит без особого вреда. Звуки силой от 90 и более дБ опасны.

По СанПиНу нормы шума в квартире днем — 55 дБ, ночью — 45 дБ. Поэтому в периоды «тишины» в квартире должно быть «как в библиотеке». Слишком громкие звуки мешают отдыхать, повышают утомляемость и раздражают.

Как можно и нельзя шуметь

Нормы, когда шуметь можно, а когда нельзя, установлены в каждом регионе России. Например, в Московской области время тишины устанавливается в зависимости от дней недели. Нельзя шуметь с понедельника по пятницу с 21.00 до 8.00. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни — с 22.00 до 10.00.

Кроме того, ежедневно с 13.00 до 15.00 запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ.

В Новосибирской области периоды тишины также разнятся в будни и выходные. В рабочие дни нельзя шуметь с 22.00 до 07.00, а днем есть час тишины — с 13.00 до 14.00. В выходные и праздники тишина должна быть с 22.00 до 09.00.

Делать ремонт, проводить громкие монтажные работы можно в будни с 7.00 до 20.00 и в выходные с 9.00 до 20.00. В местном законе заложено исключение для новогодней ночи (на 1 января) можно шумно праздновать до 4.00 утра.

За нарушение тишины в Новосибирской области грозит штраф 1,5-2 тысячи рублей при первом случае и 3 тысячи при повторном. Если виновный не заплатит штраф, то грозит административный арест.

Если соседи включают громкую музыку в неположенное время, кричат, пускают петарды с балкона, сверлят стену, когда еще не рассвело, то обращаться нужно в полицию. Также заявку о нарушении можно подать в Роспотребнадзор.

Тишина на всю страну

Депутаты решили, что стране нужен единый закон о тишине. В Госдуму внесли законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ и о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». В первом чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в декабре этого года.

В законопроекте прописано, что для всех регионов время запрета на шум будет унифицировано с 23.00 до 7.00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будни с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00.

Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».

#Квадраты Как платить налоги за сдачу квартиры

Эти уполномоченные, по задумке авторов законопроекта, смогут составлять акты о нарушении покоя и передавать в органы власти. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного производства в отношении нарушителя и подтверждением факта повторного или систематического нарушения тишины и покоя.

Предлагаются следующие штрафные санкции: за совершенное впервые правонарушение — 500 до 2 тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 50 тысяч для юридических лиц.

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц —до 20 тысяч рублей; на юрлиц — до 100 тысяч рублей.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — уточнил «Известиям» один из авторов законопроекта Леонид Слуцкий.