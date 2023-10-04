Как платить налоги за сдачу квартиры в аренду

Доход от сдачи личной квартиры облагается налогом. Часто хозяева игнорируют это правило. Но если соседи или жильцы пожалуются в налоговую инспекцию, то владельца недвижимости заставят уплатить налог за все время аренды и оштрафуют. Проще платить налог сразу, тем более, что есть несколько несложных вариантов.

Выбор варианта, как платить налоги, зависит от статуса хозяина квартиры — он физлицо, самозанятый или ИП.

Физическое лицо

Если у человека нет никаких особых статусов, то ему достаточно заключить договор аренды с квартирантом и платить НДФЛ — налог на доход физических лиц. Физлица платят НДФЛ в размере 13%. Если человек зарабатывает свыше 5 миллионов в год, то 15%.

Для уплаты НДФЛ достаточно до 30 апреля каждого года сдавать декларацию о доходах за прошлый год (3-НДФЛ). Сам налог надо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Самозанятость

Этот простой статус можно оформить специально для сдачи квартиры, независимо от того работает ли где-то человек наемным сотрудником.

Достаточно зарегистрироваться самозанятым в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой.

#Рынок труда Плюсы и минусы самозанятости

Этот вариант самый выигрышный, так как здесь самая низкая ставка налога — 4-6%. И это выгоднее, чем платить как физическое лицо, где ставка — 13%.

Если квартира сдается в аренду физическим лицам, то надо будет платить 4% от дохода, если юридическим лицам — 6%.

Главное — не забывать после каждой оплаты аренды формировать чек в приложении и передавать его арендатору.

Кроме того, при регистрации самозанятого ему дается налоговый бонус 10 тысяч рублей. Пока он не закончится, ставка налога фактически составит 3-4%.

Индивидуальный предприниматель

Точная сумма налога зависит от того, какой индивидуальный предприниматель выбирает налоговый режим. Специально открывать ИП под сдачу квартиры не выгодно. Но возможно.

Если ИП работает на основной системе налогообложения (ОСНО), придется платить 13% с полученного дохода.

Более оптимальный вариант — режим ИП на УСН «Доходы», тогда надо будет платить 6% от всей суммы, указанной в договоре.

Если выбран режим ИП на ПСН (патент), то ИП вместо налогов единоразово заплатит фиксированную сумму, которая зависит от вида патента и региона. Рассчитать стоимость патента можно на сайте налоговой. Патент можно купить на период от одного до 12 месяцев в течение календарного года.