Плюсы и минусы самозанятости: реальные истории

Только в Новосибирской области в 2023 году работает более 160 тысяч самозанятых, и эта цифра постоянно растет. Зачем люди становятся самозанятыми, какие плюсы и минусы видят в этом статусе?

Самозанятый — работающий на себя человек, он платит самый низкий налог с дохода — 4% с доходов от физлиц и 6% при оплате услуг юолицами и ИП.

Специальный налоговый режим позволяет фрилансерам легально вести бизнес без регистрации ИП, дополнительного отчисления налога на прибыль и риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Оформиться самозанятым можно онлайн в приложении «Мой налог».

Как становятся самозанятыми

Дарья Богиня работала визажистом, но в пандемию арендодатель закрыл помещение, и она осталась без работы. Дома она начала шить, к ней стали поступать заказы от знакомых, они росли как снежный ком.

Руководитель сибирской швейной академии «Прошить» Дарья Богиня Фото: © Sibnet.ru

«Как только начала получать доход, сразу подумала, как мне легализоваться, оформиться с точки зрения налогов. А самозанятость — простой и доступный способ», — рассказала Sibnet.ru Дарья.

Автор плетенных изделий Crow Basket Гульнара Воронина около 20 лет отработала кадровиком, но сейчас ей нужно оставаться дома и ухаживать за больной мамой. Однажды она попробовала на мастер-классе плести корзины из лозы, а теперь делает изделия для тех, кто скучает по плетенным корзинам из IKEA.

Автор плетенных изделий Crow Basket Гульнара Воронина Фото: © Sibnet.ru

В Центре занятости ей предложили пойти в «Мой бизнес», подать заявку на получение господдержки как предпринимателю, а одним из условий было оформление самозанятости. Воронина не жалеет, что поучаствовала в программе, теперь она успевает и ухаживать за мамой, и заниматься любым плетением, и зарабатывает деньги.

Основательница студии интерьерного дизайна Валентина Бахина 20 лет отработала в строительных компаниях, ездила в разные страны, руководила проектным бюро. Скопив солидный опыт в этой сфере, она стала работать сама на себя, оформив самозанятость.

Основательница студии интерьерного дизайна Валентина Бахина Фото: © Sibnet.ru

«Это скорее из уважения к себе. Хочется получить доход, с него заплатить налоги и спать спокойно», — отметила Бахина.

Татьяна Гончарова работала мастером по маникюру, но в пандемию поток клиентов упал, и она искала варианты развивать бизнес. Она изучила свечное дело и начала изготавливать свечи и диффузоры на заказ, а также проводить мастер-классы для людей по изготовлению свечей. И все в статусе самозанятой.

История самозанятых разные, но в чем-то похожи. Все эти люди решили работать на себя, а не на фирму. 28 новосибирских самозанятых, которым оказали господдержку в Центре «Мой бизнес» Новосибирской области, стали героями фотовыставки «Сами себе занятые» у кинотеатра «Победа».

Плюсы самозанятости

«Это низкие налоговые ставки, легкость оформления, очень простой налоговый учет. Через приложение ведешь отчетность, оформляешь чеки выдаешь своим клиентам», — описала преимущества Дарья Богиня.

По словам Бахиной, очень важный момент — возможность выдавать чеки физическим и юридическим лицам.

«Я выставляю официальные договора, выдаю чеки, все деньги проходят через бухгалтерию, клиенты видят, что все официально. У меня ни разу не было сложности, никто не говорил, что вы самозанятые, мы с вами работаем не будем», — поделилась с Sibnet.ru дизайнер Бахина.

Мастер плетения Воронина добавила, что самозанятый самостоятельно выбирает нагрузку, распределяет время труда. Он может не работать месяц, и ему не надо в этот момент платить налоги или отчитываться. А когда доход есть, он формирует отчетность и платит 4 или 6% государству.

Новосибирская область занимает первое место в СФО и десятое место в стране по количеству самозанятых.

Пока самозанятые чаще всего — фрилансеры, которые берут заказы у разных контор. Но это только один вариант. Самозанятый может начать свой бизнес, просто не очень большой.

«Самозанятость — первая ступень для бизнеса. Такой статус он очень удобен, предпринимателям нужно сначала погрузиться в бизнес, понять все плюсы и минусы, обкатать проект, посмотреть возможности, получить государственную поддержку. А дальше уже можно регистрировать ИП и так далее, такие примеры у нас есть», — сказал министр промышленности, предпринимательства и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

выставка «Самозанятые» Фото: © Sibnet.ru

Получить господдержку на развитие бизнеса можно несколькими путями. Например, молодых и социальных предпринимателей Новосибирская область поддерживает грантовыми программами, в том числе и в статусе самозанятых, на сумму до 500 тысяч рублей.

Многие используют эти деньги на ремонт помещений, ее аренду, закупку оборудования. Также самозанятые могут получить займ от Фонда микрофинансирования по ставке 3,75%.

А центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям составлять бизнес-план, консультирует по разным аспектам, продвигает на рекламных площадках и выставках.

Минусы самозанятости

Один из очевидных минусов самозанятости — не идет трудовой стаж и не накапливается пенсия. Хотя они могут самостоятельно отчислять деньги в Пенсионный фонд и формировать пенсию. Из опрошенных самозанятых у части уже есть трудовой стаж, а некоторые и не надеются на пенсию.

«Мы давно в эре нестабильности и держаться за этот стаж не совсем формат, который гарантирует светлое будущее. Человек — автор своей жизни. Для меня никогда не была важна работа в найме, чтобы зависеть от кого-то в плане будущей стабильности», — сказала Гончарова.

Основательница свечной мастерской Hearth Татьяна Гончарова Фото: © Sibnet.ru

Еще важные минусы самозанятости — рост бизнеса самозанятых ограничен двумя вещами — они не могут нанимать сотрудников и лимит их дохода — 2,4 миллиона рублей в год. Недавно депутаты Госдумы выступили с инициативой удвоить лимит дохода самозанятых до 4,8 миллиона рублей.

Сами самозанятые видят другой выход — планируют сменить статус на ИП, чтобы развивать свое дело. Тем более, что закрыть статус самозанятого также легко, как и открыть. И большинство воспринимают это как шанс обкатать бизнес-идею с минимальными рисками, а не как пожизненный статус.