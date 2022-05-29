Выгодный налоговый режим: как стать самозанятым?

Самозанятый — работающий на себя человек, который может платить налог на выгодных условиях и работать открыто, ничего не нарушая. Как стать самозанятым и чем это отличается от ИП?

Все юридические и физические лица, имеющие доход, должны платить налоги. Законодательство предполагает для этого разные налоговые режимы. Это общий режим (ОСНО) и специальные режимы (с особыми условиями).



Самозанятые подпадают под новый специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход» (НПД). НПД можно назвать самым низким сбором в России — 4% с доходов от физлиц и 6% при расчете с доходов от юрлиц и ИП. Это даже меньше, чем налог для наемного сотрудника (НДФЛ 13%).

Кому выгодно стать самозанятым?

В первую очередь фрилансерам, которые получают доход, но не платят налоги. Они нарушают закон и могут столкнуться с претензиями налоговиков, правоохранителей и банковскими блокировками.

Новый налоговый режим позволяет легализоваться на льготных условиях. Что привлекательно не только при оказании частных услуг, но даже при сдаче квартиры в аренду.

При этом не нужно вести сложную отчетность и заполнять декларации. Не нужны кассовые аппараты, приходные ордера и т.д. — чеки формируется в приложении «Мой налог», а налог начисляется автоматически.

Кроме того, статус самозанятого можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если человек подрабатывает.

Например, это может быть мастер маникюра, водитель, репетитор, няня, сантехник, переводчик, швея, юрист, кондитер, программист, дизайнер или организатор мероприятий. Все те, кто оказывают услуги или продают товары собственного производства самостоятельно без привлечения наемных сотрудников.

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Список услуг, который доступен самозанятым, достаточно широкий. Его можно посмотреть в приложении «Мой налог».

Единственное, нельзя перепродавать товары или реализовывать продукцию собственного производства, если она подлежит обязательной маркировке.

Как оформляются услуги самозанятых?

Самозанятые могут оказывать услуги и частным лицам, и юридическим. Например, поклеить обои они могут для владельца квартиры, или для офиса.

Если такой человек оказывает разовую услугу физическому лицу на сумму меньше 10 тысяч рублей, достаточно устной договоренности. Например, репетитор получил тысячу рублей и сразу провел урок.

При этом даже при устной договоренности получив оплату самозанятый может выдать клиенту электронный чек. Такие чеки который формируются в приложении «Мой налог».

Если сумма больше, то стоит заключить договор, согласно статьей 161 ГК РФ. С физлицами его можно написать от руки в свободной форме. Если услуга регулярная — например, сдача квартиры в аренду — удобнее распечатать и подписать стандартный договор.

Также самозанятый должен заключать договор с юридическим лицом. Это может быть договор гражданско-правового характера (ГПХ), в котором будут прописаны условия сотрудничества, стоимость и объем услуг. Так называемый договор подряда.

В поле об исполнителе стоит написать «Услуги оказывает самозанятый» и указать регистрационные данные: ИНН и дату постановки на учет. Добавить фразу: «Компания-заказчик освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов согласно пункт 8 статье 2 422-ФЗ от 27.11.2018».

«Законодательство устанавливает необходимость соблюдения простой письменной формы договора. Может быть и печатанный текст, может рукописный текст. Главное, чтобы было разборчиво, и был понятен смысл и стояли реквизиты и подписи», — сказал Sibnet.ru директор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.

#Квадраты Как получить двойной налоговый вычет

Юрист добавил, что, хотя письменный договор выглядит архаичнее, юридической силы от этого не теряет, даже наоборот, в случае спора так как можно идентифицировать почерк.

Но важно, чтобы договор не имел имел признаков трудового. Такой документ может привлечь внимание контролирующих органов, которые целенаправленно мониторят ситуацию с подменой трудовых отношений самозанятостью.

Главные признаки договора с наемным сотрудником — регулярность оплаты, отсутствие данных об объеме и сроках работ либо, наоборот, прописанный объем, выполняемый с определенной периодичностью.

В чем разница ИП и самозанятых?

Физическое лицо может быть зарегистрировано как ИП или как самозанятый. Главная разница в том, что самозанятый платит налог только по факту получения дохода, а ИП платят налог регулярно вне зависимости от того, получили они доход или нет.

Сумма для ИП зависит от конкретного налогового режима (упрощенка, ОСНО и другие). У самозанятого нет выбора налогового режима, всегда только налог на профессиональный доход, и нет возможности совмещения налоговых режимов.

ИП должен платить страховые и пенсионные взносы, а самозанятый эти взносы не платит. Но часть налога самозанятых автоматически перечисляется в Фонд обязательного медицинского страхования.

ИП может нанимать сотрудников, а самозанятый нет. Но доход самозанятого не может превышать 2,4 миллиона в год. При этом индивидуальный предприниматель может стать самозанятым, если у него нет работников и доход не превышает установленную сумму.

Как стать самозанятым?

Чтобы официально стать самозанятым нужно просто зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой.

Есть несколько способов регистрации, можно выбрать подходящий, исходя из возможностей имеющихся гаджетов и документов.

По скану паспорта в мобильном приложении. При регистрации таким способом нужен паспорт в развернутом виде, смартфон или планшет. Приложение отсканирует документ, проверит данные, а затем предложит сделать селфи для сверки. Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру. Этот вариант подходит только гражданам РФ.

По ИНН в мобильном приложении и на сайте. Для регистрации можно использовать ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится.

Регистрация возможна с помощью учетной записи «Госуслуг» — той, которая используется для входа на портал.



Если нет приложения в смартфоне, можно пройти регистрацию в веб-версии на компьютере — по ИНН или через «Госуслуги».

Как посчитать и заплатить налог?

Самозанятые платят налог раз в месяц. В течение месяца самозанятый отражает в приложении «Мой налог» сведения о доходе, а потом налоговая сама рассчитывает сумму налога и не позднее 12 числа следующего месяца присылает квитанцию об оплате. Заплатить надо до 25 числа.

Сведения о доходе передавать просто. Когда поступают деньги за оказанную услугу, прямо в приложении «Мой налог» достаточно формировать чеки, и эти данные будет получать налоговая служба.

Если деньги заплатили наличными, их надо задекларировать, также сформировав чек в приложении.

По желанию в приложении «Мой налог» можно указать информацию о банковской карте, с которой планируется платить налог, или настроить автоплатеж. Это упростит процедуру оплаты налога.

Для всех самозанятых действует налоговый вычет, он составляет 10 тысяч рублей за все время применения налогового режима, то есть о дин раз за всю жизнь.

Но вычет нельзя получить деньгами. Он применяется к размеру налога, понижая его ставку: вместо 4% с доходов от физлиц, будет 3%, вместо 6% с доходов от юрлиц — 4%. Пониженная ставка будет действовать, пока самозанятый не исчерпает сумму вычета в 10 тысяч рублей.

Пенсия самозанятых

Обязательных отчислений в ПФР у самозанятых нет, и, соответственно, баллы и трудовой стаж, от которых зависит размер будущей пенсии, не начисляются. Но можно самому делать отчисления на будущую пенсию.

Для этого надо подать заявление в клиентскую службу отделения ПФР по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Заявление также можно подать на портале «Госуслуг» или через мобильное приложение «Мой налог». В зависимости от внесенных сумм будут засчитываться и стаж.