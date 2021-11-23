Последняя неделя: какие налоги нужно заплатить

После 1 декабря 2021 года истекает срок уплаты целого ряда имущественных налогов. Граждане уже должны были получить соответствующие уведомления от налоговой службы. Как самостоятельно узнать размер налогов, если письмо затерялось и чем грозит пропуск установленного срока?

Налогообложению подлежит все, на что регистрируется право собственности. В списке — налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые принадлежат или принадлежали гражданину в 2020 году.

Какие налоги надо заплатить?

До 1 декабря необходимо заплатить налоги, начисленные за 2020 год. Если человек продал имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо. В том случае, если оно было куплено в 2021 году, то платить потребуется только в 2022 году.

Имущественные налоги физических лиц делится на три вида:

Налог на имущество (недвижимость). В эту категорию входят квартиры, дома, дачи, гаражи, машино-место, нежилые помещения.

Земельный налог. Его уплачивают граждане, которые обладают земельными участками на праве собственности, на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения.

Транспортный налог. Он распространяется на автомобили, мотоциклы, моторные лодки, яхты, катера, снегоходы, самолеты и вертолеты.

Земля или недвижимость могут быть зарегистрированы на несовершеннолетнего ребенка, но это не освобождает его от необходимости платить налоги. До совершеннолетия имущественные налоги за ребенка уплачивает один из его родителей, усыновителей или опекунов.

Как узнать размер налогов?

Налоговая служба традиционно формирует уведомления о начисленных налогах за 2020 год в сентябре. Для зарегистрированных в личном кабинете налогоплательщика (на сайте ФНС или в мобильном приложении) письмо по умолчанию приходит в электронном виде, для всех остальных граждан бумажные уведомления рассылаются обычной почтой. До 1 ноября уведомления тем или иным способом получают все.

Если в срок уведомление от налоговой службы не пришло, а в собственности есть налогооблагаемые объекты, следует самостоятельно уточнить размер начислений — возможно, письмо потерялось. Важно понимать, что отсутствие уведомления не снимает с гражданина обязанности оплатить налоги.

Чтобы узнать сумму начисления онлайн, потребуется индивидуальный номер налогоплательщика. Узнать его можно в специальном сервисе на сайте ФНС, для этого достаточно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер паспорта.

Бумажное уведомление не присылают, если сумма налога меньше 100 рублей. Таким образом, налоговая служба может прислать письмо с налогами за предыдущие года, если начисления по ним превысили этот минимальный порог.

Также есть возможность получить налоговое уведомление без интернета. Для этого следует обратиться за документом ФНС об уплате налогов в любой многофункциональный центр. Чтобы подать заявление, потребуется взять с собой паспорт и знать свой номер ИНН.

Есть распространенное заблуждение, что сумму налоговых начислений можно посмотреть на портале «Госуслуги». Но по закону такие данные являются налоговой тайной и не подлежат разглашению, поэтому доступны только в личном кабинете на сайте ФНС.

На «Госуслугах» данные появятся только тогда, когда начисленный налог перейдет в категорию задолженностей.

Где и как уплатить налоги?

Самый простой способ уплаты налогов на транспорт, имущество или земельные участки — через мобильное приложение своего банка, в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС, через сервис «Заплати налоги», на портале «Госуслуг» через сервис «Оплата по квитанции», или через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ».

Налоговый кодекс РФ запрещает финансовым организациям брать комиссии с физических лиц за налоговые платежи.

Те, кто предпочитает оплачивать налоги по старинке, могут сделать это в кассе отделения любого банка или в любом отделении «Почты России» — потребуется только бумажная квитанция или распечатанная копия с электронного уведомления.

Чем грозит неуплата налогов?

Неоплаченные налоги со 2 декабря превратятся в задолженности — за каждый день просрочки начнут начислять пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. В данный момент она составляет 7,5% годовых. С 31 дня просрочки пени рассчитывают, исходя из 1/150 ставки рефинансирования.

В случае неуплаты задолженности, превышающей 3 тысячи рублей, в отношении налогоплательщика начнется процедура принудительного взыскания, включающая несколько этапов. Сначала в адрес гражданина направят требование об уплате недоимки с указанием срока для добровольного исполнения налоговой обязанности.

Если в указанный в требовании срок налог останется неоплаченным, стартует процедура взыскания задолженности через суд. В этом случае должник, помимо основной суммы, оплатит госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей.

В том случае, если на имя гражданина открыт счет в банке, имеются средства на банковских картах, деньги могут списать без уведомления владельца. Возможен арест имущества, если денег на счету недостаточно. Как только сумма задолженности превысит 30 тысяч рублей, государство получит право отказать в выезде за границу. Задолженность по налогам также может негативно сказаться на кредитной истории.

Если сумма задолженности по налогам в пределах трех финансовых лет превысит 2 миллиона 700 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность за неуплату. Злостному неплательщику грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до года, а также штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.