Открыт всеобщий закон эволюции

Международная команда ученых выяснила, что физические законы кодифицируют общее поведение различных макроскопических природных систем в пространстве и времени.

Исследователи предположили, что для характеристики хорошо знакомых нам макроскопических явлений необходим дополнительный закон эволюции природы, который до сих пор не был сформулирован.

Он получил название «закон увеличения функциональной информации». Закон гласит, что сложные природные системы развиваются до состояний большей структурированности, разнообразия и сложности.

Это означает, что эволюция не ограничивается развитием жизни на Земле, а действует аналогично в других чрезвычайно сложных системах — например, атомах или планетных системах, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно обновленным правилам, любая система будет непрерывно развиваться, если множество ее различных конфигураций подвергаются отбору для выполнения одной или нескольких функций.

Как работает открытый закон

Чарльз Дарвин применил свою знаменитую теорию эволюции только к биологии. Однако ученые считают, что этот закон действует независимо от того, является система с множеством компонентов живой или неживой.

Ученые отмечают, что в природе встречаются минимум три вида функций эволюции. Основной является стабильность — для развития происходит отбор стабильного расположения атомов или молекул.

Вторая — сохранность динамических систем с постоянной доставкой энергии. Третья функция — новизна, которая представляет собой тенденцию развивающихся систем исследовать новые конфигурации.