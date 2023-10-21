НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Открыт всеобщий закон эволюции

Источник:
Sibnet.ru
421 0

Международная команда ученых выяснила, что физические законы кодифицируют общее поведение различных макроскопических природных систем в пространстве и времени.

Исследователи предположили, что для характеристики хорошо знакомых нам макроскопических явлений необходим дополнительный закон эволюции природы, который до сих пор не был сформулирован.

Он получил название «закон увеличения функциональной информации». Закон гласит, что сложные природные системы развиваются до состояний большей структурированности, разнообразия и сложности.

Это означает, что эволюция не ограничивается развитием жизни на Земле, а действует аналогично в других чрезвычайно сложных системах — например, атомах или планетных системах, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно обновленным правилам, любая система будет непрерывно развиваться, если множество ее различных конфигураций подвергаются отбору для выполнения одной или нескольких функций.

Как работает открытый закон

Чарльз Дарвин применил свою знаменитую теорию эволюции только к биологии. Однако ученые считают, что этот закон действует независимо от того, является система с множеством компонентов живой или неживой.

Ученые отмечают, что в природе встречаются минимум три вида функций эволюции. Основной является стабильность — для развития происходит отбор стабильного расположения атомов или молекул.

Вторая — сохранность динамических систем с постоянной доставкой энергии. Третья функция — новизна, которая представляет собой тенденцию развивающихся систем исследовать новые конфигурации.

Еще по теме
Американский садовод вывел самый острый в мире перец
Потепление увеличивает в Сибири частоту гроз и шквалистых ветров
Ученые совершили квантовое путешествие во времени
Викингов заподозрили в использовании стеклянных окон
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Картина дня
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
Американский бюджет исчерпал деньги для Украины
Запад допустил передачу Киеву доходов от российских активов
Литва задумала оставить Россию без гвоздей
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченцев не берут в армию! Все они служат якобы в росгвардии, МВД, но подчиняются исключительно Кадырову....

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли

orangeraven

А что заставляет вас это писать? Бегите без оглядки из нашего кровавого Мордора!