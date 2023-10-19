Археологи нашли уникальный для Центральной России образец оружия XVI-XVII веков — клевец, способный пробивать доспехи, говорится в сообщении Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле».

«В Щекинском районе, на территории Тульских засек, ученые обнаружили военный артефакт XVI-XVII веков — клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России. <...> Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе», — сказано в сообщении.

Клевец – холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Найденный образец выполнен из стали, его поверхность богато украшена серебром.

«Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более», — пояснили в музее.