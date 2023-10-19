НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уникальное оружие Смутного времени нашли под Тулой

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Клевец, найденный на территории засек в Щекинском районе Тульской области
Клевец, найденный на территории засек в Щекинском районе Тульской области
Фото: © Государственный военно-исторический музей-заповедник "Куликово поле"

Археологи нашли уникальный для Центральной России образец оружия XVI-XVII веков — клевец, способный пробивать доспехи, говорится в сообщении Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле».

«В Щекинском районе, на территории Тульских засек, ученые обнаружили военный артефакт XVI-XVII веков — клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России. <...> Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе», — сказано в сообщении.

Клевец – холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Найденный образец выполнен из стали, его поверхность богато украшена серебром.

«Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более», — пояснили в музее.

Еще по теме
Кувшины с вином возрастом 5 тысяч лет обнаружили в Египте
Как страны меняли названия
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Легендарный самолет «Дуглас» отреставрируют к 2024 году
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
США назвали два города, которые Зеленский передаст России
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
46
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
45
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
32
США назвали два города, которые Зеленский передаст России
32
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину
32
Си Цзиньпин поддержал российский народ