Снегири и свиристели попали на фото в «Шушенском бору»

Снегири и свиристели прилетели в нацпарк «Шушенский бор» в середине октября, они наедаются ягодами, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовский кластер национального парка «Шушенский бор» прилетели снегири. Пока это небольшие группы численностью по пять особей, образованные взрослыми птицами.

Снегири активно выбирают ягоды облепихи из лесной подстилки и отдыхают на сосновых ветках, мелодично посвистывая. Кроме того, зарегистрирована первая в этом году встреча со стаей свиристелей, которая мигрировала на территорию «Шушенского бора» из северных областей.

«Услышал свист снегирей, хотя для них еще рановато. Стая птиц уселась на одну сосну, что позволило мне сделать несколько снимков. Со стороны лесной просеки повстречал большую группу свиристелей — порядка полутора десятка. Они закружились в одну сторону, потом сели на березу», — рассказал автор снимков, фотограф-натуралист Алексей Третьяков.