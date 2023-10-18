Продолжительность жизни выросла в Сибири

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионах Сибирского федерального округа в 2023 году составила 71 год, что на полгода больше, чем по итогам 2022 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В Сибирском федеральном округе по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность (жизни) составила 70,5 лет. По оперативным данным Росстата, в 2023 году в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а в СФО — 71 год», — цитирует Мурашко ТАСС.

Он отметил, что Сибирский федеральный округ, хоть и не стал прямым лидером по снижению смертности, демонстрирует сопоставимую с Россией динамику.

«Мы видим потенциал. Смертность снижается по всем основным причинам, за исключением внешних причин. Наибольших успехов в 2022 году СФО достиг в снижении смертности от болезней системы кровообращения, некоторых инфекционных и паразитарных болезней. По этим причинам вы занимаете второе место по темпам снижения смертности среди всех федеральных округов», — сказал он.