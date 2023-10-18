Шольц лег на землю в аэропорту Израиля

Канцлеру Германии Олафу Шольцу и его команде пришлось лечь на землю в аэропорту из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Незадолго до вылета самолета с Шольцом на борту в аэропорту Бен-Гурион сработала воздушная тревога. В целях безопасности всем пассажирам правительственного самолета, включая самого канцлера и членов его делегации, пришлось покинуть воздушное судно и лечь на взлетную полосу, пишет Bild.

Журналистка Сара Сиверт опубликовала видео в соцсети X (Twitter), как пассажиры выходят из самолета и ложатся на взлетную полосу. Слышны звуки воздушной тревоги, а в небе видны два неизвестных летающих объекта.

Затем Шольца временно эвакуировали в убежище. Он смог вылететь из Тель-Авива в Каир после досмотра самолета.

Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности 17 октября, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Он заявил о безусловной поддержке Германией Израиля и о том, что страна может рассчитывать на Берлин в своей борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.