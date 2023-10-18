120-килограммовых борцов сумо высадили из самолета из‑за перевеса

Борцы сумо не смогли полететь выбранным рейсом, потому что авиакомпания побоялась перевеса в самолете.

14 спортсменов забронировали места на рейс из Токио на остров Осима, чтобы попасть на в национальный турнир по сумо.

Каждый борец весил около 120 килограммов, поэтому авиакомпания Japan Airlines побоялась из-за перевеса брать всех на борт самолета Boeing 737-800, вмещающего более 160 пассажиров, сообщает The Japan News.

В итоге спортсменов пересадили на другой борт, на котором в аэропорт Осимы прилетели 27 пассажиров.