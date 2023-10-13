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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Загадочно пропавшему министру обороны КНР нашли замену

Источник:
Sibnet.ru
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Новым министром обороны Китая, вероятно, назначат главу Генштаба Лю Чжэньли. На посту он сменит Ли Шанфу, пропавшего без объяснений из публичного поля.

В пользу назначения Лю говорит, в частности, то, что он не находится под западными санкциями, в отличие от Ли Шанфу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

К тому же он является одним из немногих китайских военных руководителей, имеющим боевой опыт: Лю участвовал в пограничных боях с вьетнамскими войсками в 1986 году.

Лю Чжэньли могут назначить до Сяншаньского форума, крупного семинара по международной безопасности, который пройдет в Пекине 29-31 октября.

Ли Шанфу последний раз появился на публике 29 августа. Источники в правительства США уверены, что министр обороны уже снят с должности, лишен званий и наград, в отношении него якобы проводится следствие по подозрению в коррупции.

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Оборона #Военная политика #Мир
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