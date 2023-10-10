«ВКонтакте» ужесточит правила получения синих галочек

«ВКонтакте» с 2024 года изменит критерии прохождения верификации профилей и сообществ, которые хотят получить или сохранить синюю галочку, говорится в официальном сообщении соцсети.

Новые правила предполагают, что для получения синей галочки потребуется публиковать не менее четырех постов и десяти историй в месяц, а также набрать и сохранять не менее 5 тысяч подписчиков.

В дополнение к этому останутся в силе и другие критерии, включая корректное оформление страницы и соблюдение правил соцсети. Так, публикуемые истории должны быть качественными.

Пользователям не рекомендуется размещать сразу несколько историй с рекламными объявлениями или мемами из других сообществ, чтобы соответствовать условиям предоставления синей галочки по количеству материалов.

Проверять качество публикуемого контента каждые три месяца будут модераторы платформы. В случае выявленных нарушений пользователи и сообщества могут лишиться галочки, предупреждают разработчики.