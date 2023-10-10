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Как смотреть матчи НХЛ в России

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из матча «Вашингтон Кэпиталс» – «Коламбус Блю Джекетс»
Фото: © кадр из видео

Сезон НХЛ 2023/24 стартует в среду, 11 октября. В России официально не показывают матчи, но есть способы следить за клубами Национальной лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне.

Трансляции матчей можно посмотреть во «ВКонтакте» в группе SPORTCAST|NHL. Игры сопровождаются русскими комментаторами.

Ближайшие игры НХЛ — «Тампа-Бэй и Нэшвилл» (11 октября в 0.30 мск), «Питтсбург» и «Чикаго» (11 октября в 3.00 мск), «Вегас» и «Сиэтл» (11 октября в 5.30 мск).

Первая игра команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает Александр Овечкин, состоится в субботу, 14 октября. «Кэпсы» сыграют с «Питтсбургом».

В сезоне НХЛ 2023/24 за Овечкиным продолжают пристально следить фанаты и спортивное сообщество, ожидая от бомбардира новые рекорды. Главная цель спортсмена — побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов.

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kygear

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Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

pepelmetal

"Так, на днях российская авиабомба ФАБ-1500 полностью уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ...