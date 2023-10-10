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Овечкин и рекорды НХЛ: каким будет сезон для русского хоккеиста

Автор:
Светлана Бармина, Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал OviGR8
Новый сезон стартует в НХЛ — это значит, что взгляды фанатов снова будут прикованы к российскому нападающему Александру Овечкину. Все ждут, когда он обойдет Уэйна Гретцки по забитым шайбам в регулярных чемпионатах. До «вечного» рекорда его отделяют 72 шайбы, но в погоне за канадцем он может побить и другие достижения. Когда Александр станет по-настоящему Великим?

38-летний Александр Овечкин — капитан и левый крайний нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз». За «Кэпс» он играет с 2005 года, когда он впервые попал в НХЛ.

Главный рекорд

Овечкин станет рекордсменом по количеству шайб в регулярных чемпионатах, когда забьет 895 голов. Перед стартом сезона НХЛ 2023/24 на счету бомбардира 822 шайбы, у действующего рекордсмена — 894.

По подсчетам NBC Sports, в среднем за карьеру Овечкин забивает по 0,6 шайбы за игру. Исходя из такого прогноза, он сможет установить новый рекорд уже в ноябре 2024 года.

Чтобы нападающий «Кэпиталз» побил рекорд уже в этом сезоне, математически ему нужно забивать по 0,9 шайбы в каждом матче регулярки. Но это практически невозможно, исходя из личной статистики спортсмена.

Лучший сезон Овечкина выпал на 2007-2008 годы, тогда форвард забросил 65 голов. Худшим по количеству шайб был ковидный сезон 2020/21 (24 шайбы).

Ожидаемые рекорды

Помимо рекорда по количеству шайб в регулярных чемпионатах Овечкин может побить еще несколько достижений.

Победные голы. Овечкину нужно забросить 12 победных голов, чтобы побить рекорд, который сейчас принадлежит чешскому хоккеисту Яромиру Ягру. Его показатель — 135 победных шайб.

Голы в пустые ворота. За свою карьеру в НХЛ Александр Великий, как называют его фанаты, забивал в пустые ворота 54 раза. Рекорд опять же у Гретцки — 56 шайб. Здесь российскому хоккеисту осталось всего трижды поразить пустые ворота соперника.

Как смотреть матчи НХЛ в России

Матчи с двумя или более голами. Овечкину нужно провести 23 матча с двумя и более голами, чтобы побить рекорд Гретцки, который за свою карьеру провел 189 таких матчей.

Количество хет-триков. На счету Александра Овечкина 30 хет-триков (три заброшенные шайбы в одной игре). В таблице рекордсменов он на шестом месте. Чтобы попасть в пятерку, Ови нужно сделать всего три хет-трика, а до первого места его отделяет 21 хет-трик. Этот рекорд снова принадлежит Уэйну Гретцки.

Побитые рекорды

Благодаря тому, что Овечкин не менял клубы в НХЛ, он достаточно легко поставил рекорд по количеству заброшенных шайб за одну команду. За 18 сезонов в «Кэпс» бомбардир забросил все те же 822 шайбы.  На счету серебряного призера по данному показателю Горди Хоу 786 шайб. Он провел в «Детройт Ред Уингс» 25 сезонов.

В декабре 2022 года Овечкин установил новый рекорд по первым шайбам в матчах. Их у него 140. Российский спортсмен обошел Яромира Ягра с результатом 135 шайб.

Еще один лучший показатель Овечкина — голы в большинстве с учетом плей-офф. У Ови таких 326. На втором и третьем местах уже не играющие хоккеисты Бретт Халл (303 шайбы) и Дэйв Андрейчук (291 шайба).

Есть на счету Овечкина и рекорд, в котором он обошел Гретцки. Это количество заброшенных шайб в гостевых матчах регулярных чемпионатов. На счету россиянина их 418, а у канадца 402.

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Спорт #Хоккей #Аналитика
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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

ben2005

Клоуном был - клоуном и остался.

scorpion2777

Его в ЦАХАЛ не возьмут, у него пожилая родственница на содержании.