Путин раскритиковал систему мировых валют

Страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», заявил президент Владимир Путин. По его словам, такое положение дел не соответствует интересам большинства.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня», — сказал российский лидер.

В конце сентября Путин заявил, что современные финансовые и кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого «золотого миллиарда».

По оценке главы российского государства, руководители стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира, злоупотребляют своим положением — технологическим, информационным и финансовым.

База современной международной валютной системы была заложена летом 1944 года, когда в американском городке Бреттон-Вудс участники из 44 стран договорились использовать в качестве мировой валюты американский доллар, привязанный к золоту.