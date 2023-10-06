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Как учиться за бонусы Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-образование
Фото: © Ростелеком

Учить английский, слушать лекции по искусству и психологии, организовать ребенку онлайн-репетитора или отправить его на курсы по робототехнике — такие возможности дают бонусы Ростелекома, которые начисляются при оплате услуг.

Баллы, накопленные в программе «Бонус», можно потратить на уроки английского языка в онлайн-школе Skyeng. Новые ученики по промокоду получают два бесплатных занятия, а действующие — одно.

Сервис Lectr дает доступ на 60 дней ко всему контенту для новых пользователей. Это аудиолекции по 14 темам: искусство, архитектура, философия, литература, музыка, история, театр, кино, мифология, мода, естественные науки, психология, обучение и язык.

В образовательном сервисе «Лицей» Ростелекома собраны более 5 тысяч видеоуроков по всем школьным предметам, разнообразные развивающие курсы (робототехника, финансовая грамотность, ментальная арифметика, soft skills), уроки и мультфильмы для изучения английского языка. За бонусы можно оформить подписку на месяц.

Также за бонусы можно дешевле учиться в Skysmart Pro — школе IT-профессий. Будет скидка 10%.

Участники программы «Бонус» получают бонусы за оплату услуг Ростелекома, подключение автоплатежа, участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в 100 интернет-магазинах партнеров.

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