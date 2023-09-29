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Путин встретился с «преемником Пригожина»

Источник:
Sibnet.ru
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Андрей Трошев
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, с которыми обсудил «добровольческие подразделения», сообщила пресс-служба Кремля.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — обратился Путин к Трошеву.

Вероятно, речь идет о встрече Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами, прошедшей в конце июня после мятежа на юге России. Позже сам президент рассказал, что озвучил участникам встречи «несколько вариантов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой — человека, под началом которого бойцы "Вагнера" и служили последние 16 месяцев».

Путин отметил, что Трошев воевал в таком подразделении и знает, какие вопросы необходимо решить. Что Трошев и Евкуров ответили главе государства, не сообщается.

Трошев (позывной Седой) участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. После ухода в отставку работал в ОМОН, а также командовал СОБР по Северо-Западному округу. Затем он перешел в ЧВК «Вагнер». У него есть звезда «Героя России», врученная закрытым указом Путина в 2016 году.

Как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Трошев уже работает в Минобороны.

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STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...