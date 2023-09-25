Умер легендарный экономист Евгений Ясин

Умер Евгений Ясин — почетный научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший министр экономики, ему было 89 лет. Об этом в соцсетях написал бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Телеграм-канал Mash 28 августа сообщал, что Ясина доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отек головного мозга и проблемы с сердцем. Ясин был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Доктор экономических наук и профессор Евгений Ясин с 1973 по 1989 год заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1989 году возглавил отдел в Госкомиссии Совета Министров СССР по экономической реформе.

В 1991 году создал при Научно-промышленном союзе СССР Экспертный институт, который и возглавил. С 1994 года по 1997-й занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина. После отставки Черномырдина продолжал исполнять обязанности министра.

Ясин был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу плановой экономики Советского Союза на рыночные рельсы.

С октября 1998 года по июнь 2021-го был научным руководителем Высшей школы экономики, с июля 2021 года оставил пост по состоянию здоровья и был назначен почетным научным руководителем ВШЭ.