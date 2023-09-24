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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО

Источник:
ТАСС
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Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам Соединенных Штатов, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис.

«По моему мнению, членство [Украины] в НАТО не в наших [США] интересах. Это будет означать для нас больше обязательств, а если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?» — цитирует ТАСС Десантиса.

Он также отметил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств, финансирование Украины может быть оправдано, если оно приведет к завершению конфликта.

Ранее Десантис, которого американские СМИ считают одним из претендентов на пост президента страны от республиканцев, заявил, что украинский кризис не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые интересы США

Тема: Военная операция на Украине
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