Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО

Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам Соединенных Штатов, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис.

«По моему мнению, членство [Украины] в НАТО не в наших [США] интересах. Это будет означать для нас больше обязательств, а если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?» — цитирует ТАСС Десантиса.

Он также отметил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств, финансирование Украины может быть оправдано, если оно приведет к завершению конфликта.

Ранее Десантис, которого американские СМИ считают одним из претендентов на пост президента страны от республиканцев, заявил, что украинский кризис не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые интересы США