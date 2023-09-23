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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия накажет Украину за применение ракет ATACMS

Источник:
РИА Новости
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Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет оперативно-тактических ракет ATACMS, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер

«ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится», — цитирует РИА Новости Риттера.

Он отметил, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS.

Тема: Военная операция на Украине
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