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Бесполезный отечественный чип обнаружили в российском мониторе

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Максим Горшенин разобрал российский монитор LightCom и заявил, что отечественный основной чип можно заменить проволокой, а добавлен он ради повышения «российскости» устройства.

Горшенин продемонстрировал разборку монитора LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 с диагональю 27 дюймов и с выдающимся уровнем локализации 140 баллов, что дает возможности компании участвовать в госзакупках.

Блогер выпаял из монитора чип компании «Миландр», заявленный как основной микропроцессор, и заменил его на проволоку, замкнув цепь. Монитор продолжил работать. По его словам, всю работу делает спрятанный тайваньский чип RTD2525AR от Realtek.

Фото: © Максим Горшенин

Компания LightCom заявила CNews, что информация от блогера не соответствует действительности и расценивается как акция черного пиара.

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