Бесполезный отечественный чип обнаружили в российском мониторе

Блогер Максим Горшенин разобрал российский монитор LightCom и заявил, что отечественный основной чип можно заменить проволокой, а добавлен он ради повышения «российскости» устройства.

Горшенин продемонстрировал разборку монитора LightCom V-MAX ПЦВТ.852859.300 с диагональю 27 дюймов и с выдающимся уровнем локализации 140 баллов, что дает возможности компании участвовать в госзакупках.

Блогер выпаял из монитора чип компании «Миландр», заявленный как основной микропроцессор, и заменил его на проволоку, замкнув цепь. Монитор продолжил работать. По его словам, всю работу делает спрятанный тайваньский чип RTD2525AR от Realtek.

Компания LightCom заявила CNews, что информация от блогера не соответствует действительности и расценивается как акция черного пиара.